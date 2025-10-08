Tebe conferma che Villarreal

2025-10-08 18:06:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: J Avier thebas Ha confermato quello che era già un segreto aperto. “Ad eccezione di un piccolo tema formale, possiamo dire che sabato 20 dicembre, una partita ufficiale di Laliga, Villarreal-Barcelona si giocherà a Miami, una partita con punti di gioco”, ha detto il presidente di Laliga In un atto a Miami. “ Invece di essere suonato al Villarreal Ceramics Stadium, sarà suonato all’Hard Rock Stadium “Tebe ha confermato. Dopo la luce verde assegnata da UEFA, è stata una questione di tempo che Laliga ha fissato una data e uno stadio definitivamente alla riunione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com