Teatro La Fenice sul palcoscenico i sindacati con una sceneggiata veneziana Sciopero contro la Venezi | salta la prima
Continuano le ribellioni contro Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra che non piace a sinistra. Ci mancava solo lo sciopero preventivo, che mette a rischio la “prima” stagionale de “La Fenice”. La decisione sullo sciopero è maturata al termine dell’incontro tra la rappresentanza sindacale unitaria degli orchestrali e delle maestranze del Teatro, ma le ragioni sono incomprensibili: quella che sta maturando è una “sceneggiata veneziana”: uno sciopero per venerdì 17 ottobre, quando è prevista la prima dell’opera “Wozzeck” di Alban Berg. I sindacalisti chiedono la revoca della nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile, incarico che la donna dovrebbe assumere dall’ottobre 2026. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Musica con le ali: Quartetto d'archi Pegreffi. Concerto in collaborazione con Fondazione Teatro la Fenice di Venezia
Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento
Giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20.00 Riccardo Muti sarà al Teatro La Fenice per un concerto straordinario con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini. In programma l’ouverture Coriolano op. 62 di Beethoven, il Concerto per flauto n. 2 in re maggiore KV 314 di - facebook.com Vai su Facebook
Sei coreografie per un viaggio emozionante nella ricchezza della danza spagnola interpretate dalla compagnia Larreal. España andrà in scena anche domani, sabato 4, e domenica 5 ottobre. Info e biglietti https://teatrolafenice.it/event/espana/ - X Vai su X
