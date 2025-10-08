Teatro La Fenice sul palcoscenico i sindacati con una sceneggiata veneziana Sciopero contro la Venezi | salta la prima

Continuano le ribellioni contro Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra che non piace a sinistra. Ci mancava solo lo sciopero preventivo, che mette a rischio la “prima” stagionale de “La Fenice”. La decisione sullo sciopero è maturata al termine dell’incontro tra la rappresentanza sindacale unitaria degli orchestrali e delle maestranze del Teatro, ma le ragioni sono incomprensibili: quella che sta maturando è una “sceneggiata veneziana”: uno sciopero per venerdì 17 ottobre, quando è prevista la prima dell’opera “Wozzeck” di Alban Berg. I sindacalisti chiedono la revoca della nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile, incarico che la donna dovrebbe assumere dall’ottobre 2026. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

