Teatro La Fenice sindacati scioperano contro la nomina di Venezi a direttore dell’orchestra
Le Rsu e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del Teatro La Fenice hanno annunciato uno sciopero per il 17 ottobre, in concomitanza con la prima dell’opera Wozzeck, per protestare contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale dell’Orchestra. La Rsu Teatro La Fenice ha “ribadito la richiesta di revocare la nomina del maestro Venezi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
