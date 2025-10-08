Teatro La Fenice sindacati scioperano contro la nomina di Venezi a direttore dell’orchestra

Imolaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Rsu e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del Teatro La Fenice hanno annunciato uno sciopero per il 17 ottobre, in concomitanza con la prima dell’opera Wozzeck, per protestare contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale dell’Orchestra. La Rsu Teatro La Fenice ha “ribadito la richiesta di revocare la nomina del maestro Venezi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

teatro la fenice sindacati scioperano contro la nomina di venezi a direttore dell8217orchestra

© Imolaoggi.it - Teatro La Fenice, sindacati scioperano contro la nomina di Venezi a direttore dell’orchestra

In questa notizia si parla di: teatro - fenice

Musica con le ali: Quartetto d'archi Pegreffi. Concerto in collaborazione con Fondazione Teatro la Fenice di Venezia

Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento

Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento

teatro fenice sindacati scioperanoLa Fenice, sciopero alla prima di Wozzeck: protesta per la nomina di Beatrice Venezi - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Fenice, sciopero alla prima di Wozzeck: protesta per la nomina di Beatrice Venezi ... Come scrive tg24.sky.it

teatro fenice sindacati scioperanoIl 17 ottobre è stato indetto uno sciopero dei lavoratori del teatro La Fenice, in polemica con la nomina di Beatrice Venezi - I sindacati del teatro La Fenice di Venezia hanno indetto uno sciopero per venerdì 17 ottobre per protestare contro la nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra 35enne no ... Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Fenice Sindacati Scioperano