Teatro La Fenice la protesta contro Beatrice Venezi | sarà sciopero

I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno annunciato uno sciopero per il 17 ottobre in seguito alla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale dell’Orchestra. Lo sciopero, annunciato dalle Rsu e dai sindacati, sarà in concomitanza con la prima di Wozzeck. Il comunicato delle Rsu. “A seguito dello stato di agitazione proclamato il 27 settembre – si legge in una nota – si è svolto oggi un incontro con i vertici del Teatro La Fenice, alla presenza del Sindaco Luigi Brugnaro. In apertura, la Rsu ha ribadito la richiesta di revocare la nomina del M.o Venezi a direttore musicale, come deliberato dall’ultima assemblea generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

