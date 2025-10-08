Teatro La Fenice la protesta contro Beatrice Venezi | sarà sciopero
I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno annunciato uno sciopero per il 17 ottobre in seguito alla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale dell’Orchestra. Lo sciopero, annunciato dalle Rsu e dai sindacati, sarà in concomitanza con la prima di Wozzeck. Il comunicato delle Rsu. “A seguito dello stato di agitazione proclamato il 27 settembre – si legge in una nota – si è svolto oggi un incontro con i vertici del Teatro La Fenice, alla presenza del Sindaco Luigi Brugnaro. In apertura, la Rsu ha ribadito la richiesta di revocare la nomina del M.o Venezi a direttore musicale, come deliberato dall’ultima assemblea generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Musica con le ali: Quartetto d'archi Pegreffi. Concerto in collaborazione con Fondazione Teatro la Fenice di Venezia
Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento
Giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20.00 Riccardo Muti sarà al Teatro La Fenice per un concerto straordinario con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini. In programma l’ouverture Coriolano op. 62 di Beethoven, il Concerto per flauto n. 2 in re maggiore KV 314 di - facebook.com Vai su Facebook
Sei coreografie per un viaggio emozionante nella ricchezza della danza spagnola interpretate dalla compagnia Larreal. España andrà in scena anche domani, sabato 4, e domenica 5 ottobre. Info e biglietti https://teatrolafenice.it/event/espana/ - X Vai su X
