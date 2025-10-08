Teatro Karol Castellammare di Stabia | parte la nuova stagione artistica Sempre per Amore

Teatro, musica, letteratura, arti figurative: Sempre per Amore è la nuova stagione artistica di Casa del Contemporaneo al Teatro Karol di Castellammare di Stabia. Un’intera stagione pensata “Sempre per Amore” quella di Casa del Contemporaneo che riunisce in un’unica rete teatrale diversi spazi in Campania. All’interno di questa visione ampia e condivisa, presentiamo la nuova . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Teatro Karol, Castellammare di Stabia: parte la nuova stagione artistica Sempre per Amore

In questa notizia si parla di: teatro - karol

Castellammare, il tifoso De Giovanni in scena per lo spettacolo di apertura al teatro Karol - facebook.com Vai su Facebook

Castellammare di Stabia, Amedeo Colella inaugura la rassegna Platealmente dal libro alla scena - Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia, martedì 7 ottobre, Amedeo Colella inaugura la rassegna Platealmente dal libro alla scena. Riporta 2anews.it

Castellammare, al Teatro Karol c’è il cinema muto: Viviani e Scarpetta protagonisti di due corti - “Un amore selvaggio” del 1912 e “Scarpetta e l’americana” del 1908 sono i titoli dei due cortometraggi muti ritrovati e restaurati in Olanda che saranno proiettati, nell’ambito della rassegna ... Secondo ilmattino.it