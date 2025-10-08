Teatro Fenice nel caos | i sindacati annunciano lo sciopero
I sindacati hanno indetto uno sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi come direttrice d'orchestra a Teatro Fenice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Musica con le ali: Quartetto d'archi Pegreffi. Concerto in collaborazione con Fondazione Teatro la Fenice di Venezia
Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento
Giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20.00 Riccardo Muti sarà al Teatro La Fenice per un concerto straordinario con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini. In programma l'ouverture Coriolano op. 62 di Beethoven, il Concerto per flauto n. 2 in re maggiore KV 314 di
Sei coreografie per un viaggio emozionante nella ricchezza della danza spagnola interpretate dalla compagnia Larreal. España andrà in scena anche domani, sabato 4, e domenica 5 ottobre.
La Fenice nel caos: sciopero contro Beatrice Venezi, salta la prima di Wozzeck - Al centro della protesta la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale, che sindacati e Rsu chiedono ...
Beatrice Venezi, sciopero dei sindacati del teatro La Fenice: a rischio la prima di Wozzeck del 17 ottobre - Le rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg, per chiedere ...