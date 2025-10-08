Teatro Fenice nel caos | i sindacati annunciano lo sciopero

I sindacati hanno indetto uno sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi come direttrice d'orchestra a Teatro Fenice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

teatro fenice caos sindacatiLa Fenice nel caos: sciopero contro Beatrice Venezi, salta la prima di Wozzeck - Al centro della protesta la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale, che sindacati e Rsu chiedono ... Lo riporta fanpage.it

teatro fenice caos sindacatiBeatrice Venezi, sciopero dei sindacati del teatro La Fenice: a rischio la prima di Wozzeck del 17 ottobre - Le rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg, per chiedere ... ilmessaggero.it scrive

