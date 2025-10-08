Teatro Arbostella secondo week-end di risate con l’esilarante ’E che culore tiene o’ core
Tempo di lettura: 2 minuti E’ già partita con il botto la XVIII stagione del “Teatro Arbostella Gino Esposito” di Salerno. Da Sabato 4 ottobre in scena sul palco della struttura di Viale Verdi una new entry del cartellone firmato Arturo EspositoImma Caracciuolo: la compagnia napoletana ‘O Spassatiempo si sta cimentando nell’inedita commedia “ ’E che culore tiene o’ core”, diretta e interpretata da Franco Tortora, volto noto anche del piccolo schermo (presente nelle serie di “Gomorra” e “I Bastardi di Pizzofalcone” tra i tanti). Grande attesa per un cartellone ricco di comicità intelligente, che punta a divertire senza rinunciare alla riflessione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: teatro - arbostella
Teatro Arbostella, la compagnia ‘O Spassatiempo apre la 18esima stagione
Salerno, Teatro Arbostella: ai nastri di partenza la stagione 25-26
Teatro Arbostella Gino Esposito Dopo buona la prima, ottima la seconda. In scena O' Spassatiempo di Napoli che riscuote successo e consensi e fa il pieno di pubblico e applausi con E CHE COLORE TENE O CORE regia di Franco Tortora. Toccare 4-5 te - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, Teatro Arbostella: ai nastri di partenza la stagione 25-26 - Sabato 4 ottobre risate con “’E che culore tiene o’ core” Ai nastri di partenza la XVIII stagione del “Teatro Arbostella Gino Esposito”. zon.it scrive
Weekend a teatro tra Orsini-Popolizio, Cabra, Albe - Popolizio a La Storia secondo Fausto Cabra al Campania Teatro Festival, passando per il Don Chisciotte delle Albe a Ravenna. Scrive ansa.it