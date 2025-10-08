Teatro Arbostella secondo week-end di risate con l’esilarante ’E che culore tiene o’ core

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti E’ già partita con il botto la  XVIII stagione del “Teatro Arbostella Gino Esposito”  di Salerno. Da  Sabato 4 ottobre  in scena sul palco della struttura di Viale Verdi una new entry del cartellone firmato  Arturo EspositoImma Caracciuolo: la compagnia napoletana  ‘O Spassatiempo  si sta cimentando nell’inedita commedia “ ’E che culore tiene o’ core”,  diretta e interpretata da  Franco Tortora, volto noto anche del piccolo schermo (presente nelle serie di “Gomorra” e “I Bastardi di Pizzofalcone” tra i tanti). Grande attesa per un cartellone ricco di comicità intelligente, che punta a divertire senza rinunciare alla riflessione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

teatro arbostella secondo week end di risate con l8217esilarante 8217e che culore tiene o8217 core

© Anteprima24.it - Teatro Arbostella, secondo week-end di risate con l’esilarante “’E che culore tiene o’ core”

In questa notizia si parla di: teatro - arbostella

Teatro Arbostella, la compagnia ‘O Spassatiempo apre la 18esima stagione

Salerno, Teatro Arbostella: ai nastri di partenza la stagione 25-26

teatro arbostella secondo weekSalerno, Teatro Arbostella: ai nastri di partenza la stagione 25-26 - Sabato 4 ottobre risate con “’E che culore tiene o’ core” Ai nastri di partenza la XVIII stagione del “Teatro Arbostella Gino Esposito”. zon.it scrive

Weekend a teatro tra Orsini-Popolizio, Cabra, Albe - Popolizio a La Storia secondo Fausto Cabra al Campania Teatro Festival, passando per il Don Chisciotte delle Albe a Ravenna. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Arbostella Secondo Week