Tempo di lettura: 2 minuti E’ già partita con il botto la XVIII stagione del “Teatro Arbostella Gino Esposito” di Salerno. Da Sabato 4 ottobre in scena sul palco della struttura di Viale Verdi una new entry del cartellone firmato Arturo EspositoImma Caracciuolo: la compagnia napoletana ‘O Spassatiempo si sta cimentando nell’inedita commedia “ ’E che culore tiene o’ core”, diretta e interpretata da Franco Tortora, volto noto anche del piccolo schermo (presente nelle serie di “Gomorra” e “I Bastardi di Pizzofalcone” tra i tanti). Grande attesa per un cartellone ricco di comicità intelligente, che punta a divertire senza rinunciare alla riflessione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teatro Arbostella, secondo week-end di risate con l’esilarante “’E che culore tiene o’ core”