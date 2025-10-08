Te lo ricordi Winning Eleven 3? Oggi facciamo un balzo nel passato con gol folli legati a questo straordinario videogioco per Playstation 1. Se oggi è diventato tutto più realistico ci mancano i vecchi tempi incollati al tubo catodico con delle immagini piuttosto sgranate e poligonali, il risultato finale è straordinario. (Youtube EMEFGI PRO) TvPlay.it Dai anche tu te lo ricordi e avrai segnato una marea di gol calciando anche da lontanissimo con Roberto Carlos o Diouf, possibilità che nascono dalla forza con cui i vari calciatori tiravano verso la porta e riuscivano sempre a sorprendere i portieri avversari tra trucchetti vari e bug. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Te lo ricordi Winning Eleven 3? I gol più belli su punizione