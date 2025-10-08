Taylor Swift griffata Alberta Ferretti nel nuovo video musicale | la star svela un abito ispirato a Ofelia

Riminitoday.it | 8 ott 2025

La curiosità è stata svelata direttamente dalla maison attraverso i propri social. E’ un abito firmato Alberta Ferretti, disegnato appositamente da Lorenzo Serafini, quello utilizzato dalla celebre star statunitense Taylor Swift nell’apertura del video musicale dedicato al nuovo singolo "The Fate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

