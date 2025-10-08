Taylor Swift griffata Alberta Ferretti nel nuovo video musicale | la star svela un abito ispirato a Ofelia
La curiosità è stata svelata direttamente dalla maison attraverso i propri social. E’ un abito firmato Alberta Ferretti, disegnato appositamente da Lorenzo Serafini, quello utilizzato dalla celebre star statunitense Taylor Swift nell’apertura del video musicale dedicato al nuovo singolo "The Fate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: taylor - swift
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
Taylor Swift, il video di Ophelia per il compleanno di Travis. Sempre più record, ma i fan sono incerti su lei innamorata. #ANSA - X Vai su X
Il nuovo album di Taylor Swift macina record di streaming ma riceve giudizi contrastanti. I fan si dividono sulla qualità del progetto. - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift veste Alberta Ferretti per le riprese del nuovo videoclip - Nel videoclip del suo nuovo singolo, The fate of Ophelia, Taylor Swift tra i vari cambi di abito ha i ... Segnala msn.com