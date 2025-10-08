Taylor Swift come Luis Miguel? La canzone che fa tremare i fan | È identica a un tormentone del 1982!

Il lancio del dodicesimo album di Taylor Swift, The Life Of a Showgirl, ha scatenato un acceso dibattito sui social media che nessuno si aspettava. Mentre i fan di tutto il mondo analizzavano ogni dettaglio del disco uscito il 3 ottobre, dagli easter eggs nascosti nei testi ai possibili destinatari delle canzoni, è emersa una controversia inaspettata che collega la superstar americana a una leggenda della musica latina: Luis Miguel. Al centro della polemica c’è la canzone Opalite, terzo brano dell’album, che secondo numerosi ascoltatori presenta somiglianze evidenti con Dos enamorados (conosciuta anche come 1+1=2 Enamorados ), il successo che Luis Miguel portò in cima alle classifiche latinoamericane nel 1982, quando era ancora un bambino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

