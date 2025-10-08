Tavullia getta via 1.000 euro nell' immondizia insieme al vecchio libro ma i netturbini riescono a recuperarli
TAVULLIA Per la serie?le distrazioni che costano care, ma, poi ci pensa Marche Multiservizi?, buttare banconote nei bidoni della raccolta differenziata della carta non è certo.
Liberty Media vorrebbe riscrivere la storia del Motomondiale, ma Giacomo Agostini non ci sta: "Non scherziamo, quelli sono miei". Il rischio? Perdere 7 dei suoi 15 titoli mondiali. "Non si getta la storia nella spazzatura". Il campionissimo alza la voce e difende l