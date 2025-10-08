Tavullia getta mille euro nascosti in un libro | pensionata li ritrova in discarica grazie ai netturbini

La donna stava facendo pulizie in casa quando ha buttato un vecchio volume senza ricordare che vi aveva nascosto una somma in contanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

