Tavullia getta mille euro nascosti in un libro | pensionata li ritrova in discarica grazie ai netturbini
La donna stava facendo pulizie in casa quando ha buttato un vecchio volume senza ricordare che vi aveva nascosto una somma in contanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: tavullia - getta
Tavullia, getta via 1.000 euro nell'immondizia insieme al vecchio libro ma i netturbini riescono a recuperarli
Tavullia, getta per sbaglio i soldi nel bidone. Restituiti grazie a Marche Multiservizi - X Vai su X
Liberty Media vorrebbe riscrivere la storia del Motomondiale, ma Giacomo Agostini non ci sta: “Non scherziamo, quelli sono miei”. Il rischio? Perdere 7 dei suoi 15 titoli mondiali. “Non si getta la storia nella spazzatura”. Il campionissimo alza la voce e difende l - facebook.com Vai su Facebook
Getta 1.000 euro nell'immondizia con un vecchio libro: i netturbini li recuperano ancora intatti - Per la serie “le distrazioni che costano care, ma, poi ci pensa Marche Multiservizi”, buttare banconote nei bidoni della raccolta differenziata della carta non è certo ... Scrive msn.com
Tavullia, getta via 1.000 euro nell'immondizia insieme al vecchio libro ma i netturbini riescono a recuperarli - TAVULLIA Per la serie “le distrazioni che costano care, ma, poi ci pensa Marche Multiservizi”, buttare banconote nei bidoni della raccolta differenziata della carta non è ... Si legge su msn.com