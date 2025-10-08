Tavullia getta mille euro nascosti in un libro | pensionata li ritrova in discarica grazie ai netturbini

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna stava facendo pulizie in casa quando ha buttato un vecchio volume senza ricordare che vi aveva nascosto una somma in contanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

