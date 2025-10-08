Tavolo per la frana Castelpoggio e Noceto cantieri pronti a partire
Sono soddisfatti per l’inizio dei lavori alla frana sulla Provinciale 73 i residenti di Castelpoggio e Noceto, rimasti isolati dopo lo smottamento delle scorse settimane. Di ieri il tavolo In Provincia per illustrare il progetto di ripristino stradale da 230mila euro che durerà, meteo permettendo, dai quaranta ai sessanta giorni. I lavori partiranno oggi, ma già da ieri i mezzi di cantiere erano già sul posto. "I disagi ci saranno, ma siamo soddisfatti per la celerità con cui è stato fatto il progetto - dice Andrea Morelli, un residente che ieri assieme ad altri paesani ha partecipato al tavolo tecnico in Provincia -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Via libera ai lavori dall'8 ottobre 2025 In Provincia il tavolo tecnico per la presentazione dell'intervento Cronoprogramma: 60 giorni per finire
Frana a Castelpoggio, l’8 ottobre via ai lavori - Dovrebbe essere ripristinata entro la fine dell’anno la viabilità tra Carrara e Castelpoggio. Da noitv.it
Frana Castelpoggio, mercoledì 8 ottobre iniziano i lavori: due mesi per completarli - Carrara si svolgeva il tavolo tecnico convocato per la presentazione dell’intervento sulla frana a valle nei pressi di Castelpoggio e Noceto, lungo ... Riporta msn.com