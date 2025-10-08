tavolo per la frana castelpoggio e noceto cantieri pronti a partire

Sono soddisfatti per l’inizio dei lavori alla frana sulla Provinciale 73 i residenti di Castelpoggio e Noceto, rimasti isolati dopo lo smottamento delle scorse settimane. Di ieri il tavolo In Provincia per illustrare il progetto di ripristino stradale da 230mila euro che durerà, meteo permettendo, dai quaranta ai sessanta giorni. I lavori partiranno oggi, ma già da ieri i mezzi di cantiere erano già sul posto. "I disagi ci saranno, ma siamo soddisfatti per la celerità con cui è stato fatto il progetto - dice Andrea Morelli, un residente che ieri assieme ad altri paesani ha partecipato al tavolo tecnico in Provincia -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

