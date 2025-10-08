Tavoli del Mare Ciacciarelli | Puntare su una mobilità integrata al sistema portuale

Fiumicino, 8 ottobre 2025 – “In qualità di assessore regionale con delega alle Politiche del Mare ho preso parte al Forum ‘ I Tavoli del Mare ‘ tenutosi a Fiumicino alla presenza del ministro Nello Musumeci. Il forum ha costituito un interessante momento di confronto istituzionale sullo sviluppo del sistema portuale del Lazio anche alla luce della recente approvazione del piano dei porti di interesse economico regionale”, si legge in un comunicato di Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale alle Politiche del mare. Tavoli del Mare, Musumeci: “Restituiamo identità, forza e destino a questa comunità” “Ho avuto modo di illustrare come, grazie all’approvazione di tale innovativo strumento, la regione Lazio si doterà di ben 7 approdi per la nautica da diporto, riuscendo così finalmente a colmare i notevoli limiti di offerta in questo settore che il nostro territorio, nonostante le sue potenzialità, si è trovato purtroppo a vivere e subire in questi anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

