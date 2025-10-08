tassazione in 114 comuni fermo al quindicesimo posto

Lavorare per metà anno per pagare le tasse, restituendo allo Stato metà dei ricavi, è un po’ quello che capita ai contribuenti, alle piccole imprese, a chi cerca di restare a galla. È in media quello che succede in Italia secondo lo studio della Cna nazionale che ha messo in piedi un osservatorio sulla tassazione nei comuni italiani. Fermo, tra i 114 comuni presi in considerazione, si attesta al 15° posto per pressione fiscale su una tipologia media di impresa, con il 50,4 per cento di tassazione e il 2 luglio come giorno utile per cominciare a guadagnare la migliore performance tra le province delle Marche, Ascoli è al 35° posto con il 51,2 per cento, Macerata al 51° con il 51,8 per cento, Ancona all’86 posto con il 53,6 per cento, peggio di tutti Pesaro, con il 97° posto e il 54,5 per cento e Urbino, 99° con il 54,6 per cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

