Due partite, zero punti. Il bel precampionato resta un effimero ricordo mentre la realtà nuda e cruda del campionato impone alla Tarros Spezia di dover immediatamente cambiare rotta già da domenica prossima se vuole puntare ad entrare nelle prime 8, quando andrà a Firenze ospite dell’ Olimpia Legnaia, ferma a sua volta sul fondo della classifica. La stagione di B Interregionale è appena iniziata, certamente, ma è chiaro che non si possono lasciare altri punti sul terreno ed essere così invischiati in una spirale pericolosa soprattutto per l’aspetto mentale. Il match contro Borgomanero, perso dopo un supplementare dopo essere riusciti a risalire da -20 nell’ultima frazione, se non altro conferma quanto questa squadra abbia carattere e voglia di reagire alle avversità insite in ogni partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tarros a secco di punti. "Battuti per nostri errori. Non facciamo drammi»