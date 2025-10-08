Taranto riconosciuta ?fulcro? dell?eolico offshore galleggiante

Dopo quasi due anni, va in porto il riconoscimento di Taranto come hub nazionale per la costruzione e l?assemblaggio delle grandi strutture per l?eolico offshore galleggiante.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

