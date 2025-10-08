Taranto riconosciuta ?fulcro? dell?eolico offshore galleggiante
Dopo quasi due anni, va in porto il riconoscimento di Taranto come hub nazionale per la costruzione e l?assemblaggio delle grandi strutture per l?eolico offshore galleggiante.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: taranto - riconosciuta
Studio 100. . In diretta dal canale ufficiale del comune di Taranto, il consiglio comunale del 6 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Taranto riconosciuta “fulcro” dell’eolico offshore galleggiante - Dopo quasi due anni, va in porto il riconoscimento di Taranto come hub nazionale per la costruzione e l’assemblaggio delle grandi strutture per l’eolico offshore ... Come scrive quotidianodipuglia.it