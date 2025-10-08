Tarantini Time Quotidiano Il S.I.A.P., in collaborazione con il Dopolavoro Filellenico e la Società Filellenico Italiana, ha organizzato il 5 aprile 2025 presso il Salone del Governo l’evento “Taranto chiama Sparta”, con l’alto patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma. L’evento ha visto la partecipazione, in qualità di relatore, del Prof. Massimo Nafissi, ordinario all’Università di Perugia. Oggi, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Taranto, il S.I.A.P., rappresentato dal Segretario Generale Pasquale Antonazzo ha preso parte alla cerimonia ufficiale di accoglienza della delegazione delle associazioni culturali di Sparta, in visita istituzionale a Taranto per celebrare il decennale del gemellaggio tra le due città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto e Sparta: 10 anni di amicizia e cooperazione