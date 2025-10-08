Taranto e Sparta | 10 anni di amicizia e cooperazione
Tarantini Time Quotidiano Il S.I.A.P., in collaborazione con il Dopolavoro Filellenico e la Società Filellenico Italiana, ha organizzato il 5 aprile 2025 presso il Salone del Governo l’evento “Taranto chiama Sparta”, con l’alto patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma. L’evento ha visto la partecipazione, in qualità di relatore, del Prof. Massimo Nafissi, ordinario all’Università di Perugia. Oggi, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Taranto, il S.I.A.P., rappresentato dal Segretario Generale Pasquale Antonazzo ha preso parte alla cerimonia ufficiale di accoglienza della delegazione delle associazioni culturali di Sparta, in visita istituzionale a Taranto per celebrare il decennale del gemellaggio tra le due città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: taranto - sparta
MADRE E FIGLIA Cerimonia dell'amicizia Sparta - Taras (Taranto) ?e?et? f?a? Spt - ?a?ta - facebook.com Vai su Facebook
Ferragosto amaro a Lido Silvana di Pulsano: spiaggia dell’Aeronautica vietata ai disabili da oltre 10 anni - A pochi giorni dal Ferragosto, esplode nuovamente la polemica sull’accessibilità per le persone con disabilità nello stabilimento balneare “Lido Azzurro Persefone” dell’Aeronautica Militare a Lido ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it