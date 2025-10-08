Taranto | droga e inseguimento notturno due arresti Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel corso del weekend, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato due giovani, un cittadino italiano e uno di origine straniera. Il controllo è scattato nelle ore notturne, nei pressi di una nota discoteca cittadina situata sul litorale jonico. L’atteggiamento sospetto dei due soggetti a bordo di un’auto ha insospettito i militari dell’Arma, che hanno deciso di procedere alla verifica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: droga e inseguimento notturno, due arresti Carabinieri

In questa notizia si parla di: taranto - droga

