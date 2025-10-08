Taranto | da metà mese a fine anno A volte basta una canzone Lucio Dalla Canzoni in mostra Prima volta in Puglia
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dopo il grande successo di pubblico ottenuto presso l’Archivio di Stato di Bologna, per la prima volta in assoluto sarà allestita in Puglia “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra”, la mostra pittorica e sonora ispirata a Lucio Dalla del pittore, urban e sound artist Kotè. ideata e curata da ArteViva Ets con il patrocinio e il supporto della Fondazione Lucio Dalla. La mostra sarà prodotta a Taranto da APS AFO6 ed allestita nel suo nuovo spazio espositivo ‘ Ex Deposito ‘, in via Niceforo Foca n.30 a Taranto, a pochi metri dall’ormai storico locale ‘Spazioporto’. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: taranto - mese
Riapre la linea Bari-Taranto, nuove modifiche per i treni regionali da metà mese: bus sostitutivi sulla Bari-Bitritto
Primo del mese, primo pensiero alla salute Ottobre è arrivato, vieni a scoprire consigli utili, novità e curiosità sul nostro blog farmacia — e controlla sempre la nostra farmacia di turno a Taranto per essere coperto in ogni momento. Scopri di più sul nostro - facebook.com Vai su Facebook
Linea ferroviaria Taranto-Potenza-Roma, un mese di disagi per i viaggiatori - Per lavori di potenziamento della rete alcune frecce, intercity e regionali saranno sostituiti da autobus. Segnala rainews.it