Taranto | da metà mese a fine anno A volte basta una canzone Lucio Dalla Canzoni in mostra Prima volta in Puglia

Noinotizie.it | 8 ott 2025

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dopo il grande successo di pubblico ottenuto presso l’Archivio di Stato di Bologna, per la prima volta in assoluto sarà allestita in Puglia  “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra”, la mostra pittorica e sonora ispirata a Lucio Dalla del pittore, urban e sound artist  Kotè. ideata e curata da  ArteViva Ets  con il patrocinio e il supporto della  Fondazione Lucio Dalla. La mostra sarà prodotta a Taranto da  APS AFO6  ed allestita nel suo nuovo spazio espositivo ‘ Ex Deposito ‘, in via Niceforo Foca n.30 a Taranto, a pochi metri dall’ormai storico locale ‘Spazioporto’. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

