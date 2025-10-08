Passaggio anche da Lucca per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che nella tarda mattinata di ieri ha incontrato i candidati della provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali e iscritti e simpatizzanti durante un pranzo tenuto in un locale di piazza Anfiteatro. Salvini, proveniente da Massa e poi diretto a Livorno, ha prima di tutto fatto il punto delle prossime elezioni regionali. "Puntiamo alla miglior vittoria – ha spiegato – visto che governiamo in tanti comuni della Toscana, a cominciare da Lucca, e governiamo bene. Lo stesso Tomasi è un sindaco che ha fatto bene. Qui non si vota per Gaza, Trump o Putin, ma per rendere migliore la sanità, le infrastrutture e l’ordine pubblico, basti pensare che il Pd non vuole un centro per i rimpatri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tappa lucchese per Salvini: "Già governiamo molti comuni. Puntiamo alla miglior vittoria"