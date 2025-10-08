Tappa lucchese per Salvini | Già governiamo molti comuni Puntiamo alla miglior vittoria
Passaggio anche da Lucca per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che nella tarda mattinata di ieri ha incontrato i candidati della provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali e iscritti e simpatizzanti durante un pranzo tenuto in un locale di piazza Anfiteatro. Salvini, proveniente da Massa e poi diretto a Livorno, ha prima di tutto fatto il punto delle prossime elezioni regionali. "Puntiamo alla miglior vittoria – ha spiegato – visto che governiamo in tanti comuni della Toscana, a cominciare da Lucca, e governiamo bene. Lo stesso Tomasi è un sindaco che ha fatto bene. Qui non si vota per Gaza, Trump o Putin, ma per rendere migliore la sanità, le infrastrutture e l’ordine pubblico, basti pensare che il Pd non vuole un centro per i rimpatri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tappa - lucchese
La terza tappa delle SubmISSHOn di Manga Issho si svolgerà nell'Area Pro di Lucca Comics & Games 2025! Avete tempo fino al 13 ottobre alle ore 15:00 per inviare il vostro portfolio. Tutte le info sul sito di Lucca Comics & Games: https://lucca2025.luccaco - facebook.com Vai su Facebook
Tappa lucchese per Salvini: "Già governiamo molti comuni. Puntiamo alla miglior vittoria" - Di passaggio da Massa a Livorno, il ministro ha incontrato i candidati alle prossime elezioni regionali e iscritti e simpatizzanti durante un pranzo tenuto in un locale di piazza Anfiteatro . Riporta msn.com
Salvini fa tappa a Macerata: serata allo Sferisterio - Macerata, 31 luglio 2025 – Domani il vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini sarà a Macerata. Si legge su ilrestodelcarlino.it