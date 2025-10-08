A volte serve prendere lezioni dall'avversario. Leggete cosa scriveva nel 1985 Piergiorgio Bellocchio, intellettuale della sinistra extraparlamentare e primo direttore del quotidiano Lotta Continua: «La formula del tanto peggio, tanto meglio non mi ha mai sedotto, ma un suo uso tattico, limitato, e senza spargimenti di sangue, mi sembra in certi casi molto opportuna. Gli errori del nemico vanno incoraggiati. Non resistete al male. Perché non nutrire qualche speranza in un collasso di indigestione da successo? Lungo sarebbe l'elenco di patacche scambiate per oro». Tesi interessante che vale la pena di applicare in queste ore e limitarsi di conseguenza a una pacata indignazione rispetto a ciò che sta succedendo nel variegato mondo della sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tanto peggio, tanto meglio