Tanta voglia di far bene in Coppa Stasera l’occasione per il Prato

A caccia del pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Cambia la competizione, ma non l’obiettivo dei biancazzurri: la vittoria. Il campionato va per un attimo archiviato, perché stasera (calcio d’avvio alle 20.30) è di nuovo tempo di Coppa, dove Risaliti e compagni hanno esordito a fine agosto eliminando il Seravezza Pozzi. Allo stadio Lungobisenzio arriva l’Aquila Montevarchi, avversario dei lanieri anche nel girone E (dove le due formazioni si sfideranno nel girone d’andata il 21 dicembre). Un appuntamento, quello odierno, importante per la truppa allenata da Simone Venturi. Non solo per provare a fare ancora più strada nella competizione, ma anche per trovare nuove certezze dopo quelle acquisite grazie ai recenti successi in campionato contro Follonica Gavorrano e Poggibonsi, e per dare spazio a coloro che finora hanno visto meno il campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tanta voglia di far bene in Coppa. Stasera l’occasione per il Prato

In questa notizia si parla di: tanta - voglia

Basket Serie B Interregionale. Costone, la carica di Ballabio: "C’è tanta voglia di vincere»

Kabel Volley Prato. Tanta voglia di ripartire

Vernio, tanta voglia di far bene e risalire

Amira Società Cooperativa Sociale. Giulio Cercato · Beautiful. Gambe in movimento, sorrisi in corsa e tanta voglia di esplorare! All'asilo nido Simba Sezione Primavera di Pozzuoli, il percorso motorio diventa un'avventura: salti, ostacoli, equilibrio e scoperte pe - facebook.com Vai su Facebook

? TANTA VOGLIA di volley, TANTA VOGLIA di Lube ? Riapertura botteghino venerdì (h17-19) sabato (h10-12 e h16-18) Abbonamenti online h24 sul sito web https://lubevolley.vivaticket.it Venerdì e sabato disponibili le card per abbonati Modalità ritiro - X Vai su X

Tanta voglia di far bene in Coppa. Stasera l’occasione per il Prato - Cambia la competizione, ma non l’obiettivo dei biancazzurri: la vittoria. Lo riporta lanazione.it

Catanzaro, Buglio: "Ho tanto entusiasmo, tanta voglia di far bene e di dimostrare il mio valore" - Il nuovo centrocampista del Catanzaro Davide Buglio ha parlato ai canali ufficiali della società: "Appena ho saputo dell’interesse del Catanzaro, piazza importante per il mio futuro e per il mio ... Segnala m.tuttomercatoweb.com