Talco contaminato dall’amianto Johnson & Johnson dovrà risarcire la famiglia di una donna morta di cancro

L’amianto, nascosto nel talco dei prodotti che ogni giorno usava, l’avrebbe fatta ammalare di mesotelioma, una forma rara e aggressiva di cancro. Per la morte di una donna californiana nel 2021, Mae Moore, un tribunale di Los Angeles ha accusato la multinazionale statunitense Johnson & Johnson. 🔗 Leggi su Today.it

