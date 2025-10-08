Talassoterapia | benefici per il cuore come in assenza di gravità
Milano, 8 ott. (askanews) - Immergesi in una vasca ad alta densità salina per vivere benefici simili a quelli dati dalla micro gravità, con riduzione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca: lo ha evidenziato uno studio pubblicato dal Journal of Physics, condotto, tra gli altri, dal Prof. Alberto Concu e dall'equipe medica del dottor Angelo Cerina, che è anche l'ideatore del percorso di talassoterapia offerto dal Forte Village di Santa Margherita di Pula. "Dopo 10 minuti di immersione - ci ha detto Cerina, direttore scientifico e sanitario del resort - nella nostra vasca con soluzione satura di coloruro di magnesio, quindi sale marino alla massima potenza, la pressione sanguigna si abbassa 10 mm di mercurio e poi si stabilizza su valori normali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
