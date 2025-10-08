Tajani | Roma vigila sui diritti dei 10 italiani fermati sulla Freedom Flotilla
Sono dieci gli italiani fermati dopo l’intercettazione, da parte della marina israeliana, della nuova Freedom Flotilla diretta verso Gaza. A confermarlo è il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando che “l’Ambasciata e il Consolato d’Italia a Tel Aviv stanno seguendo fin dall’alba la vicenda” e che “ai connazionali sarà garantita tutta l’assistenza consolare necessaria, con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Danneggiata la lapide del monumento di Matteotti a Roma. Tajani, sdegno e condanna
Il Ministro Antonio Tajani ha aperto oggi a #Roma i lavori della XII Conferenza Italia - America Latina e Caraibi, che ha riunito nella capitale le più importanti cariche governative dei 33 Paesi latinoamericani e caraibici membri della #CELAC e i vertici delle Or - facebook.com Vai su Facebook
Per Tajani ‘quello che dice il diritto è importante ma fino a un certo punto’. Cioè quale? - L’avversione al diritto internazionale manifestata da Tajani colle sue frasi sibilline significa anche negazione di ogni ordinamento giuridico internazionale ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Salvini: «Salis salvata da Forza Italia». Tajani: «Non accettiamo insulti». Lo scontro dentro la maggioranza - Per la Lega i popolari hanno seguito «il trucchetto della sinistra». Come scrive msn.com