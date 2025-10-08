Tajani | Roma vigila sui diritti dei 10 italiani fermati sulla Freedom Flotilla

Sono dieci gli italiani fermati dopo l’intercettazione, da parte della marina israeliana, della nuova Freedom Flotilla diretta verso Gaza. A confermarlo è il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando che “l’Ambasciata e il Consolato d’Italia a Tel Aviv stanno seguendo fin dall’alba la vicenda” e che “ai connazionali sarà garantita tutta l’assistenza consolare necessaria, con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

