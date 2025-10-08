La cooperazione tra Italia e Cina è tornata al centro dell’agenda diplomatica questa settimana. Oggi a Villa Madama si è tenuta la XII sessione del Comitato Intergovernativo Italia-Cina, presieduta dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal suo omologo cinese, Wang Yi. L’incontro, che rappresenta il principale strumento di impulso del Partenariato Strategico Globale avviato nel 2004, si è svolto a poco più di un anno dalla missione a Pechino della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del capo dello Stato Sergio Mattarella, durante la quale i due Paesi avevano adottato un Piano d’Azione triennale e firmato diversi memorandum di cooperazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tajani e Wang Yi presiedono il Comitato intergovernativo a Villa Madama. Il dialogo Italia-Cina