Tajani e Wang Yi presiedono il Comitato intergovernativo a Villa Madama Il dialogo Italia-Cina
La cooperazione tra Italia e Cina è tornata al centro dell'agenda diplomatica questa settimana. Oggi a Villa Madama si è tenuta la XII sessione del Comitato Intergovernativo Italia-Cina, presieduta dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal suo omologo cinese, Wang Yi. L'incontro, che rappresenta il principale strumento di impulso del Partenariato Strategico Globale avviato nel 2004, si è svolto a poco più di un anno dalla missione a Pechino della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del capo dello Stato Sergio Mattarella, durante la quale i due Paesi avevano adottato un Piano d'Azione triennale e firmato diversi memorandum di cooperazione.
Su invito del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e del Consigliere federale svizzero Ignazio Cassis, il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese Wang Yi effettuerà una visita ufficiale in Italia dal 7 al 12 ottob
Tajani a Wang Yi, al lavoro insieme per volo Pechino-Venezia - "Ho chiesto al ministro Wang Yi di lavorare insieme per stabilire un volo diretto tra Pechino e Venezia".