Taglio Irpef 2026 | chi pagherà meno tasse e cosa cambia sopra i 50mila euro

Dal 2026 potrebbe scattare una nuova riduzione dell'Irpef voluta dal governo Meloni. L'obiettivo è alleggerire il carico fiscale per quasi 10 milioni di contribuenti, soprattutto nel cosiddetto "ceto medio". Ecco chi risparmierà e cosa cambia per redditi e detrazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it