Taglio dirigenti scolastici ricorso della Campania | si attende la sentenza del Tar
È attesa la sentenza del Tar sul ricorso presentato dalla Regione Campania contro il Ministero dell'Istruzione in merito alla rideterminazione del contingente di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. L'udienza si è svolta oggi e la causa è stata trattenuta in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: taglio - dirigenti
Taglio dirigenti scolastici, ricorso della Regione Campania: si attende la sentenza del Tar
Oggi al taglio della torta per i 10 anni del Ronchi Basket Club e alla presentazione delle squadre. Oltre 150 tesserati fra atleti, allenatori e dirigenti. Congratulazioni e in bocca al lupo per la nuova stagione! Enrico Bullian - Consigliere Regionale FVG Grazi - facebook.com Vai su Facebook
Ricorso Regione Campania Dirigenti scolastici: attesa sentenza TAR - La Regione ha impugnato il taglio di dirigenti Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. expartibus.it scrive
Ricorso Campania contro taglio dirigenti scolastici: oggi la discussione - Si è svolta oggi davanti alla quarta sezione del Tar Campania l'udienza di discussione del ricorso della Regione Campania contro il Ministero dell'Istruzione per la rideterminazione del contingente di ... Lo riporta msn.com