Taglio del nastro all’Istituto Celli: oggi sarà inaugurata la nuova palestra, una struttura moderna e pensata per offrire agli studenti dell’Istituto Professionale e Tecnico e alla comunità uno spazio funzionale, sostenibile e sicuro per lo sport e le attività motorie. Stamattina dalle ore 10 sarà inaugurata alla presenza del presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini, e diverse autorità; ad accogliere tutto il dirigente scolastico Luciano Antonelli con una rappresentanza di docenti e studenti. La nuova palestra, costruita ex novo nell’area adiacente all’istituto, è stata realizzata dalla Provincia con fondi ministeriali del Piano triennale di edilizia scolastica ed è stata progettata con i più alti standard di risparmio energetico; un vero modello di edilizia scolastica del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per la nuova palestra