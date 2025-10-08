TAG Heuer e New Balance hanno fatto lo smartwatch più cool di tutti i tempi
Guerrieri di Strava, conoscete quella sensazione che si prova quando si ottiene un nuovo record personale? Beh, questa notizia è altrettanto entusiasmante. TAG Heuer e New Balance sono da tempo sinonimi l'uno dell'altro grazie al loro legame con la corsa, in particolare, e alla sponsorizzazione di diverse maratone in tutto il mondo (Londra e New York da quest'anno). Tuttavia, pochi avrebbero scommesso su una loro collaborazione, che invece è stata appena annunciata con il lancio dell'orologio Connected Calibre E5 nei colori verde e viola tipici di New Balance e di un paio di sneaker FuelCell SuperCombo V5 abbinate. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: heuer - balance
Tag Heuer x New Balance: The Collab You Didn't See Coming - Tag Heuer has launched the fifth generation of its Connected smartwatch, the Calibre E5, alongside a 40mm New Balance edition tied to the FuelCell SC Elite v5 running shoe.
EXCLUSIVE: Tag Heuer Launches Fifth-Generation Connected Watch With New Balance Collaboration - Levrone is the face of the collaboration featuring the watchmaker's new Connected Calibre E5 and the FuelCell SuperComp Elite v5 running shoe.