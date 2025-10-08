Una vita da numero primo. Tadej Pogacar, l’uomo che dietro di sé fa sempre il vuoto colpisce ancora alla Tre Valli Varesine. Successo numero 107 per lo sloveno: Tadej arriva in solitaria a Varese, stavolta dopo aver staccato tutti – ma in discesa – a 21 chilometri dall’arrivo. Quello che il pubblico (già addolcito dal trionfo-riscatto di Elisa Longo Borghini) voleva: una dimostrazione di forza, un assolo entusiasmante nella corsa che porta dritti al Lombardia di sabato. E lì ci sarà un altro traguardo ad attenderlo, si chiama Fausto Coppi, e Tadej proverà a batterene il record, vincendo per la quinta volta di fila la classica lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tadej sempre in fuga per la vittoria. Tre Valli, show Longo Borghini