Tadej sempre in fuga per la vittoria Tre Valli show Longo Borghini

Sport.quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vita da numero primo. Tadej Pogacar, l’uomo che dietro di sé fa sempre il vuoto colpisce ancora alla Tre Valli Varesine. Successo numero 107 per lo sloveno: Tadej arriva in solitaria a Varese, stavolta dopo aver staccato tutti – ma in discesa – a 21 chilometri dall’arrivo. Quello che il pubblico (già addolcito dal trionfo-riscatto di Elisa Longo Borghini) voleva: una dimostrazione di forza, un assolo entusiasmante nella corsa che porta dritti al Lombardia di sabato. E lì ci sarà un altro traguardo ad attenderlo, si chiama Fausto Coppi, e Tadej proverà a batterene il record, vincendo per la quinta volta di fila la classica lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tadej sempre in fuga per la vittoria tre valli show longo borghini

© Sport.quotidiano.net - Tadej sempre in fuga per la vittoria. Tre Valli, show Longo Borghini

In questa notizia si parla di: tadej - fuga

Tadej Pogacar è mostruoso, altra impresa incredibile ai Mondiali: è campione dopo una fuga di 106 km

Tadej Pogacar è il campione del mondo di ciclismo 2025: bis del supercampione sloveno dopo più di 100 km di fuga, l'Italia delude

Tadej Pogacar campione del mondo 2025 in Ruanda: domina con una fuga solitaria di 66 km

tadej fuga vittoria treTadej sempre in fuga per la vittoria. Tre Valli, show Longo Borghini - Pogacar arriva in solitaria a Varese, ora il Lombardia per battere il record di Coppi. Segnala msn.com

tadej fuga vittoria treTadej Pogacar incanta anche al Tre Valli Varesine: nuovo trionfo solitario a Varese - Lo sloveno, due volte campione del mondo e campione europeo, rispetta i favori del pronostico e regala spettacolo anche in Italia ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Tadej Fuga Vittoria Tre