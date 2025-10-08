Tadej sempre in fuga per la vittoria Tre Valli show Longo Borghini
Una vita da numero primo. Tadej Pogacar, l’uomo che dietro di sé fa sempre il vuoto colpisce ancora alla Tre Valli Varesine. Successo numero 107 per lo sloveno: Tadej arriva in solitaria a Varese, stavolta dopo aver staccato tutti – ma in discesa – a 21 chilometri dall’arrivo. Quello che il pubblico (già addolcito dal trionfo-riscatto di Elisa Longo Borghini) voleva: una dimostrazione di forza, un assolo entusiasmante nella corsa che porta dritti al Lombardia di sabato. E lì ci sarà un altro traguardo ad attenderlo, si chiama Fausto Coppi, e Tadej proverà a batterene il record, vincendo per la quinta volta di fila la classica lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tadej - fuga
Tadej Pogacar è mostruoso, altra impresa incredibile ai Mondiali: è campione dopo una fuga di 106 km
Tadej Pogacar è il campione del mondo di ciclismo 2025: bis del supercampione sloveno dopo più di 100 km di fuga, l'Italia delude
Tadej Pogacar campione del mondo 2025 in Ruanda: domina con una fuga solitaria di 66 km
Alla tre valli varesine di oggi ha preso il via anche Tadej Pogacar che ovviamente ha vinto ma questa volta partendo a 20 km dall’arrivo. Dove? In discesa. Ai meno 30 km in fuga tre corridori: Simmons, Milesi e Bernal, dal gruppo parte il francese Lapeira ma D - facebook.com Vai su Facebook
Tadej #Pogacar ha vinto il titolo europeo nella gara in linea firmando il successo numero 1?8? del 2025 e bissando l'oro mondiale dopo una fuga di 75 km. Argento per #Evenepoel e bronzo per #Seixas Statistiche su https://ciclopico.it/ - X Vai su X
Tadej sempre in fuga per la vittoria. Tre Valli, show Longo Borghini - Pogacar arriva in solitaria a Varese, ora il Lombardia per battere il record di Coppi. Segnala msn.com
Tadej Pogacar incanta anche al Tre Valli Varesine: nuovo trionfo solitario a Varese - Lo sloveno, due volte campione del mondo e campione europeo, rispetta i favori del pronostico e regala spettacolo anche in Italia ... Riporta today.it