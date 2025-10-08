Tacchinardi attacca | Juve criticata ma ha gli stessi punti degli ingiocabili dell’Inter

Inter News 24 Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Nonostante il momento di difficoltà vissuto dalla Juventus in questo avvio di stagione, con cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, ci sono voci che si alzano in difesa della squadra e di Igor Tudor, il tecnico bianconero. Tra queste, spicca quella di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve e storica bandiera bianconera. L’ex giocatore, tramite un post su Instagram, ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro, difendendo a spada tratta la sua ex squadra e il suo allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tacchinardi attacca: «Juve criticata, ma ha gli stessi punti degli ingiocabili dell’Inter»

In questa notizia si parla di: tacchinardi - attacca

Tacchinardi attacca il VAR dopo quanto successo in Verona Juve: «L’arbitro lo posso anche capire, ma chi guarda come fa a non accorgersi di queste cose?»

#Tacchinardi attacca il VAR dopo Verona Juve “Come fa a non accorgersi di queste cose?” - X Vai su X

Alessio Tacchinardi ha lanciato un messaggio di incoraggiamento a Igor Tudor sul suo profilo Instagram Compagni di squadra alla Juventus per sei stagioni, l’ex centrocampista rivela che Tudor ha sempre sognato di allenare i bianconeri. E oggi, finalmen - facebook.com Vai su Facebook

Tacchinardi sentenzia: «Se la Juventus sta zoppicando è solo per questo motivo. Attaccante? Per me non può non giocare lui davanti» - Tacchinardi commenta a Pressing il pareggio contro il Milan, sottolineando la sofferenza della squadra e la necessità di puntare su Vlahovic Il pareggio per 0- Secondo juventusnews24.com

Tacchinardi: "Tudor non ha ancora trovato l'abito giusto a questa Juventus. Vlahovic l'unico che può giocare davanti" - Intervenuto a Pressing, Alessio Tacchinardi ha commentato così la prestazione della Juventus nella gara contro il Milan: "Sicuramente il Milan nel secondo tempo ha fatto molto ... Da tuttojuve.com