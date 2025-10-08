T20 World Cup 2026 | il qualificatore finale promette spettacolo in Oman
Dal 8 al 17 ottobre 2025, l’Oman ospita il Qualificatore Finale della ICC Men’s T20 World Cup 2026, un torneo che si preannuncia ricco di equilibrio e sorprese. L’evento metterà in palio gli ultimi tre posti disponibili per accedere al Mondiale, offrendo a nove nazionali l’opportunità di scrivere un capitolo storico nel proprio percorso sportivo. Nove nazioni, un solo obiettivo. Alla competizione partecipano sei squadre asiatiche e tre dell’area East Asia-Pacific. Tra le più attese ci sono Nepal, Oman e Papua Nuova Guinea, che puntano a riconfermarsi dopo aver già preso parte all’edizione 2024. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
