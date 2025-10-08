Synthesia vuole trasformare i video in conversazioni grazie all' intelligenza artificiale
Synthesia, una delle maggiori società di intelligenza artificiale nel Regno Unito, ha presentato una nuova tecnologia che promette di trasformare i video in delle conversazioni con avatar realistici. Il sistema è pensato per aiutare le imprese ad automatizzare i processi più ripetitivi. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: synthesia - vuole
