Synthesia vuole trasformare i video in conversazioni grazie all' intelligenza artificiale

Wired.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Synthesia, una delle maggiori società di intelligenza artificiale nel Regno Unito, ha presentato una nuova tecnologia che promette di trasformare i video in delle conversazioni con avatar realistici. Il sistema è pensato per aiutare le imprese ad automatizzare i processi più ripetitivi. 🔗 Leggi su Wired.it

synthesia vuole trasformare i video in conversazioni grazie all intelligenza artificiale

© Wired.it - Synthesia vuole trasformare i video in conversazioni grazie all'intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: synthesia - vuole

Cerca Video su questo argomento: Synthesia Vuole Trasformare Video