Swimming World Cup 2025 il nuoto mondiale riparte da Carmel | Ceccon guida l’Italia nella sfida ai big
Il grande nuoto internazionale riaccende i riflettori negli Stati Uniti. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, il moderno Carmel High School Natatorium, in Indiana, sarà il teatro della prima tappa della Swimming World Cup 2025, circuito che torna a proporsi come vetrina di eccellenza tra stagione olimpica e nuovo ciclo mondiale. In vasca scenderanno molti dei protagonisti di Singapore, in un mix di giovanissimi già affermati e campioni consolidati che promettono spettacolo sin dalle prime batterie. Tra i nomi più attesi spicca naturalmente Thomas Ceccon, fresco di medaglie e record, pronto a confrontarsi con un parterre di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
