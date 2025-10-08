Svolta per le carceri umbre sottosegretario Prisco | Governo invia 77 agenti dopo anni di sottorganico

Perugiatoday.it | 8 ott 2025

Dal 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria - 2.060 nuove reclute - ne arriveranno 77 nuove unità: 27 alla Casa Circondariale di Terni, 46 alla Casa Circondariale di Perugia, 2 alla Casa di Reclusione di Spoleto e 2 alla Casa di Reclusione di Orvieto. A queste si aggiungeranno 4 nuovi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

