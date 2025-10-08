Svolgeva servizi assistenziali ma non era autorizzata | chiusa cooperativa sociale a Todi

Todi, 8 ottobre 2025 - Prestava assistenza e servizi di riabilitazione a persone parzialmente autosufficienti, ma non era autorizzata.  I carabinieri della Stazione di Todi, con l’ausilio di personale del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Perugia, hanno eseguito un'ispezione di carattere igienico-sanitario in una cooperativa sociale con sede a Todi a carattere socio-assistenziale. Nel corso dei controlli, i militari e il personale sanitario hanno accertato l ’attivazione non autorizzata  della struttura residenziale destinata ai fragili. All’interno dei locali sono stati trovati tre anziani ospitati in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

