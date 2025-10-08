La Svezia ospita la Svizzera per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 e la partita si disputa alla Strawberry Arena di Solna, in casa degli svedesi. All’interno del gruppo B è ancora tutto aperto, ma la nazionale scandinava ora non può assolutamente più sbagliare e ha assoluta necessità di vincere questa sfida tra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Svezia-Svizzera (Qualificazioni Mondiali Europa, 10-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici