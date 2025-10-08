Svelate Model 3 e Model Y economiche ma i prezzi scendono di pochissimo In compenso tante rinunce

Tesla ha introdotto le nuove versioni "Standard" di Model 3 e Model Y con l'obiettivo dichiarato di ampliare la platea di clienti. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Svelate Model 3 e Model Y "economiche", ma i prezzi scendono di pochissimo. In compenso, tante rinunce

In questa notizia si parla di: svelate - model

Tesla ha condiviso un nuovo scatto della Model Y in Diamond Black… davvero elegante! Che ne pensate di questa colorazione? - facebook.com Vai su Facebook

Svelate Model 3 e Model Y "economiche", ma i prezzi scendono di pochissimo. In compenso, tante rinunce - Tesla ha introdotto le nuove versioni "Standard" di Model 3 e Model Y con l'obiettivo dichiarato di ampliare la platea di clienti ... dmove.it scrive

Tesla Model Y Standard e Model 3 Standard, svelate le versioni low cost: ecco cosa cambia - Tesla ha ufficializzato l'arrivo delle Model Y Standard e Model 3 Standard, le due versioni low cost delle rispettive auto: ecco cosa cambia. Secondo auto.everyeye.it