susumu kitagawa richard robson e omar m yaghi chi sono i vincitori del nobel per la chimica 2025

Assegnato il premio Nobel per la Chimica 2025 andato, come per Medicina e Fisica, a tre scienziati. L'Accademia reale svedese delle Scienze lo ha conferito al giapponese Susumu Kitagawa, al britannico Richard Robson e al giordano Omar M. Yaghi per aver sviluppato una nuova architettura molecolare. Con i loro studi hanno infatti creato «strutture molecolari con ampi spazi attraverso i quali possono fluire gas e altre sostanze chimiche» e che possono essere usate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, catturare l'anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche.

