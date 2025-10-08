Supplenze docenti una nomina sgradita da GPS non si può lasciare per cattedra sotto casa da graduatorie di istituto al 30 giugno Pillole di Question Time

Durante l'ultima puntata del format Question Time di Orizzonte Scuola, trasmesso sui canali social Facebook e YouTube dedicati alla consulenza sui temi degli interpelli, è emersa una questione fondamentale per molti docenti precari. Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di Anief, ha fornito chiarimenti importanti sulla rigida normativa che disciplina le supplenze scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docenti

GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre

Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]

Supplenze docenti, dove trovare gli interpelli e come rispondere correttamente. Pillole di Question Time - X Vai su X

Ancora una volta, i numeri dei docenti immessi in ruolo e delle supplenze effettuate nelle scorse settimane dicono che c’è ancora molto da lavorare. - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti da GPS, precedenze e preferenze nei bollettini. Pillole di Question Time - Nella nuova puntata di Question Time, il format di consulenza trasmesso sui canali social di Orizzonte Scuola, si è affrontato il tema degli interpelli e delle modalità con cui vengono gestiti i bolle ... Segnala orizzontescuola.it

Supplenze docenti GPS: bollettini possibili ancora fino al 31 dicembre, ma tante nomine da interpello. Pillole di Question Time - Nel question time del 1° settembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata affrontata una questione centrale relativa alle tempistiche delle nomine per le ... Si legge su orizzontescuola.it