Supplenze docenti 2025 26 | nomine sanzioni controlli punteggi LO SPECIALE

Le supplenze del personale docente per l'anno scolastico 202526 possono essere attribuite da GaE e GPS attraverso la procedura informatizzata prevista dall'OM n. 882024, da graduatorie di istituto e da interpello. Ecco tutte le info utili. L'articolo Supplenze docenti 202526: nomine, sanzioni, controlli, punteggi LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docenti

GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre

Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]

Supplenze docenti, dove trovare gli interpelli e come rispondere correttamente. Pillole di Question Time - X Vai su X

Ancora una volta, i numeri dei docenti immessi in ruolo e delle supplenze effettuate nelle scorse settimane dicono che c’è ancora molto da lavorare. - facebook.com Vai su Facebook

Continuità didattica sostegno, 45.000 i supplenti confermati per l’a.s. 2025/26. DATI DEFINITIVI - Nell'incontro di ieri tra Amministrazione e sindacati il Ministero ha presentato i dati relativi all'avvio dell'anno scolastico 2025/26. Scrive orizzontescuola.it

Docenti, immissioni in ruolo precari e idonei 2025/26: quasi 20mila posti non assegnati. E i supplenti aumentano: già 180mila contratti annuali - Ancora una volta, i numeri dei docenti immessi in ruolo e delle supplenze su cattedre scoperte, relativi alle scorse settimane, dicono che c’è ancora molto da lavorare: i dati ufficiali di questo avvi ... Secondo tecnicadellascuola.it