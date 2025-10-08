Supplenze docenti 2025 26 | migliaia di INTERPELLI per la ricerca di insegnanti

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: migliaia di INTERPELLI per la ricerca di insegnanti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docenti

GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre

Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]

Supplenze docenti, dove trovare gli interpelli e come rispondere correttamente. Pillole di Question Time - X Vai su X

Ancora una volta, i numeri dei docenti immessi in ruolo e delle supplenze effettuate nelle scorse settimane dicono che c’è ancora molto da lavorare. - facebook.com Vai su Facebook

Informativa immissioni in ruolo e supplenze 2025/26: i dati ufficiali confermano assunzioni drammaticamente inferiori ai posti vacanti. Già a settembre raggiunti 200 mila ... - La FLC CGIL chiede i dati sugli idonei dei concorsi svolti e lo scorrimento delle graduatorie, l’avvio tempestivo dei corsi abilitanti e costi più bassi, la proroga delle assunzioni GPS sostegno 1 fas ... Secondo flcgil.it

Continuità didattica sostegno, 45.000 i supplenti confermati per l’a.s. 2025/26. DATI DEFINITIVI - Nell'incontro di ieri tra Amministrazione e sindacati il Ministero ha presentato i dati relativi all'avvio dell'anno scolastico 2025/26. Segnala orizzontescuola.it