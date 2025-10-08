Supplenza su spezzoni | per incarico da GPS scuole trovano accordo per completamento si rischia di dover rinunciare Pillole di Question Time
Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. In collegamento Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, che ha fornito chiarimenti utili a chi riceve più nomine da GPS contemporaneamente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenza - spezzoni
Supplenze docenti: spezzoni fino a ore 6 ore, aggiuntivi alle 18, sono retribuiti fino al 30 giugno. Valgono per la pensione? - X Vai su X
Uil Scuola Marche. . RIENTRO IN CLASSE “TROPPI PRECARI, SITUAZIONE CRITICA” La scuola si presenta al via del nuovo anno con oltre 250mila contratti a tempo determinato. Solo tra i docenti i contratti di supplenza hanno raggiunto quota 232 mila, di cu - facebook.com Vai su Facebook
Supplenza da GPS: impossibile abbandonare l’incarico per incarico da interpello in altra provincia. Pillole di Question Time - Durante l'ultima puntata del format Question Time trasmesso sui canali social di Orizzonte Scuola, Facebook e YouTube, è emersa una questione importante per molti docenti precari. Da orizzontescuola.it
Supplenze docenti, completare uno spezzone anche con il sostegno: quando è possibile. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 settembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo ... Riporta orizzontescuola.it