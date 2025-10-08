Supplenza su spezzoni | per incarico da GPS scuole trovano accordo per completamento si rischia di dover rinunciare Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. In collegamento Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, che ha fornito chiarimenti utili a chi riceve più nomine da GPS contemporaneamente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenza - spezzoni

