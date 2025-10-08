SuperTondelli Il mio amico segreto
Bologna. Inverno 1992. “Con la furia vintage di un Francesco Moser alla Parigi-Roubaix”, un ragazzo pedala in sella alla sua bicicletta, diretto verso le due torri. In tasca stringe un dattiloscritto dal titolo ingenuamente apocalittico: Hard Boiled. Ha diciassette anni, è innamorato di una ragazza che gli fa battere il cuore, ascolta il punk-rock e in testa ha il delirio di essere il nuovo Ridley Scott. Sotto le torri lo aspetta un editore, con un impermeabile aperto su un completo scuro e ai piedi un paio di scarpe eleganti. L’uomo lo guarda e gli chiede, testuale: “Come cazzo ti è venuto in mente di riscrivere Blade Runner?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: supertondelli - amico
Questo sabato nella rubrica Lombardia in Libreria Enrico Brizzi in occasione dei 70 anni della nascita di Pier Vittorio Tondelli ha scritto un libro dedicato al maestro di una generazione, "SuperTondelli, il mio amico segreto" (ed. Harper Collins). #noncifermia - facebook.com Vai su Facebook
Enrico Brizzi racconta l'amico segreto Pier Vittorio Tondelli: «L'ho solo sfiorato, eppure ho sempre lavorato nel suo solco» - L’ultimo libro di Enrico Brizzi, «Super Tondelli», è una biografia dedicata all’amico segreto Pier Vittorio Tondelli, che nello scorso settembre avrebbe compiuto 70 anni. Da corrieredibologna.corriere.it
Enrico Brizzi presenta il suo nuovo libro SuperTondelli (il mio amico segreto). - 30 la libreria Feltrinelli di corso Genova 20 a Milano ospita Enrico Brizzi, che presenta il suo nuovo libro SuperTondelli (il mio amico segreto). Si legge su mentelocale.it