Superlega l’ECA cambia nome e riaccoglie il Barcellona Progetto definitivamente accantonato? E Marotta…

Superlega, l’ECA ha ufficializzato la sua nuova denominazione riaccogliendo il Barcellona: e c’è la novità su Marotta. Il progetto della Superlega, che a suo tempo aveva scosso le fondamenta del calcio europeo coinvolgendo anche club come la Juventus, sembra subire un colpo potenzialmente fatale. Durante l’Assemblea Generale in corso a Roma, la ECA ha presentato il suo nuovo nome, European Football Clubs (EFC), e ha accolto una novità dirompente: il Barcellona è tornato ufficialmente tra i suoi membri, abbandonando di fatto il fronte secessionista. Una mossa che, come sottolinea il Corriere della Sera, rappresenta un segnale forte e inequivocabile sulla direzione che sta prendendo il calcio continentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

