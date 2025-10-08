Superlega l’ECA cambia nome e riaccoglie il Barcellona Progetto definitivamente accantonato? E Marotta…
Superlega, l’ECA ha ufficializzato la sua nuova denominazione riaccogliendo il Barcellona: e c’è la novità su Marotta. Il progetto della Superlega, che a suo tempo aveva scosso le fondamenta del calcio europeo coinvolgendo anche club come la Juventus, sembra subire un colpo potenzialmente fatale. Durante l’Assemblea Generale in corso a Roma, la ECA ha presentato il suo nuovo nome, European Football Clubs (EFC), e ha accolto una novità dirompente: il Barcellona è tornato ufficialmente tra i suoi membri, abbandonando di fatto il fronte secessionista. Una mossa che, come sottolinea il Corriere della Sera, rappresenta un segnale forte e inequivocabile sulla direzione che sta prendendo il calcio continentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: superlega - cambia
Superlega, pace fatta con l'Uefa? Cambia tutto, il nuovo formato - facebook.com Vai su Facebook
Superlega, pace fatta con l'Uefa? Cambia tutto, il nuovo formato - Il cambio di rotta è arrivato nel dicembre 2024, quando la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza favorevole ai promotori della Superlega. Si legge su ilbianconero.com
Dalla Spagna: Superlega-Uefa, segnali di disgelo. Gia 7 incontri per trovare un'intesa - La A22, società che gestisce il progetto Superlega, propone lo sviluppo della sua piattaforma di streaming Unify, con abbas ... msn.com scrive