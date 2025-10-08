Superenalotto vinti oltre 84mila euro a Montefiascone
A Montefiascone si sorride con la fortuna del Superenalotto. Nel concorso di martedì 7 ottobre nessuno è riuscito a centrare il “6” né il “5+1” ma due fortunati giocatori hanno indovinato il “5”, portando a casa la somma di 84mila 247,46 euro ciascuno.Una di queste schedine vincenti è stata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
