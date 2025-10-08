Superbike Razgatlioglu campione già all’Estoril se… accade qualcosa di strano! Difficile chiudere i conti

Toprak Razgatlioglu ha 36 punti di vantaggio su Nicolò Bulega nella classifica generale del Mondiale Superbike. Il turco è padrone del proprio destino, poiché è conscio di potersi permettere una serie di piazzamenti per laurearsi Campione. Nel dettaglio, quattro secondi e due terzi posti sarebbero sufficienti per fregiarsi del titolo. Quello appena esposto è lo scenario più conservativo nella prospettiva anatolica, dalla quale però si può ammirare anche un altro panorama. Voltandosi di 180°, bisogna ricordarsi come vi sia la possibilità teorica che il centauro della Bmw chiuda matematicamente la partita già nell’imminente tappa dell’ Estoril, rendendo dunque ininfluente il round di Jerez de la Frontera, programmato settimana prossima. 🔗 Leggi su Oasport.it

