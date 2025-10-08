Superbike Razgatlioglu campione già all’Estoril se… accade qualcosa di strano! Difficile chiudere i conti

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Toprak Razgatlioglu ha 36 punti di vantaggio su Nicolò Bulega nella classifica generale del Mondiale Superbike. Il turco è padrone del proprio destino, poiché è conscio di potersi permettere una serie di piazzamenti per laurearsi Campione. Nel dettaglio, quattro secondi e due terzi posti sarebbero sufficienti per fregiarsi del titolo. Quello appena esposto è lo scenario più conservativo nella prospettiva anatolica, dalla quale però si può ammirare anche un altro panorama. Voltandosi di 180°, bisogna ricordarsi come vi sia la possibilità teorica che il centauro della Bmw chiuda matematicamente la partita già nell’imminente tappa dell’ Estoril, rendendo dunque ininfluente il round di Jerez de la Frontera, programmato settimana prossima. 🔗 Leggi su Oasport.it

superbike razgatlioglu campione gi224 all8217estoril se8230 accade qualcosa di strano difficile chiudere i conti

© Oasport.it - Superbike, Razgatlioglu campione già all’Estoril se… accade qualcosa di strano! Difficile chiudere i conti

In questa notizia si parla di: superbike - razgatlioglu

Superbike, in Ungheria Bulega sarà cacciatore e non più lepre. Ruoli invertiti con Razgatlioglu

Superbike, Toprak Razgatlioglu fa subito il vuoto nella FP1 del GP di Ungheria, 3° Iannone, 5° Bulega

LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Bulega sfida Razgatlioglu

superbike razgatlioglu campione gi224Superbike, Razgatlioglu campione già all’Estoril se… accade qualcosa di strano! Difficile chiudere i conti - Toprak Razgatlioglu ha 36 punti di vantaggio su Nicolò Bulega nella classifica generale del Mondiale Superbike. oasport.it scrive

superbike razgatlioglu campione gi224Aragon 2025, Superpole Race: Bulega nega il record di vittorie consecutive a Razgatlioglu all’ultima curva - Dopo 13 successi consecutivi di Razgatlioglu, il #11 della Ducati si aggiudica la Superpole Race con un sorpasso sul turco all'ultima curva ... Scrive formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Superbike Razgatlioglu Campione Gi224