Suora prega San Giuseppe | ottiene il miracolo della guarigione dalla malattia

Una visita inaspettata e poche semplici parole: “Sono il falegname del Monastero”, colmano di amore e di speranza il cuore della protagonista di questa straordinaria storia, suor Maria Geltrude di Gesù Nazareno. Sono tantissimi i fedeli che hanno riscoperto la figura di San Giuseppe anche grazie all’anno Giuseppino indetto da papa Francesco dall’8 dicembre 2020 all’8. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

